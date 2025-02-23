استعد لمسلسلات رمضان على تردد قناة سي بي سي CBC TV DRAMA بجودة أتش دي 2025

يبحث الآن العديد من المشاهدين عن تردد قناة سي بي سي، والتي تعتبر من اكبر القنوات المتميزة في عرض محتويات رمضان المختلفة، بين البرامج الدينية والمسلسلات وأيضا الأغاني الرمضانية بين الفواصل الإعلانية، وتشمل القناة مجموعة كبيرة من المسلسلات التي تجذب المواطنين والذي أدت إلى ارتفاع عمليات البحث عنها في الفترة الأخيرة بشكل كبير جدًا.

تردد قناة سي بي سي

بعد ارتفاع عمليات البحث عن تردد قناة سي بي سي، والتي تعتبر من اكبر القنوات التي سوف تقوم بعرض مسلسلات رمضانية مختلفة من نوعها ولا يتم أذاعتها على أي قناة أخرى، فادت إلى ارتفاع نسبة البحث عن التردد الخاص بها، كما أن القناة أيضا تقوم بعرض العديد من البرامج النسائية وبرامج المرأة وبرامج الدينية على مدار الشهر، فهذا أكثر ما يجذب المشاهدين لها على الإطلاق، وقد يتمثل التردد الخاص بها في الأتي وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12092.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط القناة على التلفاز

قد يوجد العديد من الخطوات البسيطة التي من خلالها يمكن أن يتم ضبط القناة على التلفاز، وقد تشمل هذه الخطوات في الأتي وهي: