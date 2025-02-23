طريقة تجديد الهوية الوطنية من ابشر بكل سهولة “من خلال www.absher.sa”

أوضحت هيئة الأحوال المدنية السعودية عن طريقة تجديد الهوية الوطنية من ابشر من خلال مجموعة من الخطوات، وعلى أن يتم استخراجها بشكل مباشر فقط، من خلال المنافذ الخاصة بالأحوال المدنية، وهذا الأمر قد جاء من اجل تسهيل الأمور على العديد من المواطنين، وعدم لجوئهم إلى إضاعة الوقت والجهد الخاص بهم وخاصة المرضي وكبار السن.

طريقة تجديد الهوية الوطنية من ابشر

أعلنت هيئة الأحوال المدنية طريقة تجديد الهوية الوطنية من ابشر من خلال مجموعة من الخطوات المختلفة، وهذا الأمر من اجل سهولة التعامل مع الجهات المختصة، بدون الحاجة إلى حجز المواعيد وإضاعة الوقت والجهد، والذي يرهق كبار السن والمرضي بشكل كبير، لهذا الأمر يمكنكم الآن إتباع الخطوات الآتية من اجل الحصول على تجديد الهوية الوطنية بالشكل الصحيح، وقد تتمثل في الأتي وهي:

الدخول إلى منصة ابشر الالكترونية.

يرجي أن يتم النقر على تسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور.

يرجي أن يتم النقر على خدمات الأحوال المدنية.

يشترط أن يتم النقر على الهوية الوطنية.

يرجي أن يتم اختيار كلمة تجديد الهوية الوطنية.

يشترط بعد ذلك أرفاق صورة شخصية جديدة.

يشترط أيضا أن يتم تحديد الشروط المطلوبة مع توافرها.

في حالة الرغبة في استلام الهوية الوطنية الجديدة من المنزل يشترط دفع التوصيل.

سوف يتم مراجعة الطلب والتأكيد.

سوف يتم تجديدها بعد مراجعة البيانات الخاصة بها

شروط تجديد الهوية الوطنية

يوجد العديد من شروط تجديد الهوية الوطنية التي يجب أن يتم توافرها قبل البدء المباشر في التجديد الالكتروني وعلى أن تتمثل هذه الشروط في الأتي: