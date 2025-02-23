التعليم تكشف عن مواعيد الدوام للمدارس في الأردن خلال شهر رمضان 2025

أعلنت وزارة التعليم الأردنية العديد من التغيرات الجديدة التي قامت بتحديدها في مواعيد الدوام للمدارس في الأردن، وأشارت بان هذا الأمر قد جاء من اجل المحافظة على الطلاب عند تواجد الطقس السيئ، بالإضافة إلى أنها أشارت إلى عدة تغيرات جديدة في النظام الدراسي الحالي، وأوضحت بأنه قد جاء هذا الأمر من اجل حماية المواطنين والطلاب وأولياء الأمور من التأثير السلبي عليهم.

مواعيد الدوام للمدارس في الأردن

أوضحت وزارة التعليم الأردنية العديد من التغيرات المفاجئة التي صرحت بها في صباح هذا اليوم، وأعلنت رسميا عن مواعيد الدوام للمدارس في الأردن، وأشارت بأنه قد جاء هذا الأمر من خلا الطقس السيئ والحالة الجوية التي تشهد لها البلاد في الفترة الأخيرة، وقد أعلنت بأنه سوف يشمل تأخير بداية الحصص الدراسية على أن تكون في تمام الساعة العاشرة صباحًا من كل يوم الأحد والاثنين والثلاثاء فقط، وعلى أن يتم تعديد مدة الحصة على ما يتناسب مع الدوام المدرسي وهذا الأمر سوف يتم اختلافه بين مدرسة وأخري.

مواعيد الحصص في الدوام

أوضحت وزارة التعليم الادرني بالعديد من القرارات الجديدة التي أشارت بها في الفترة الأخيرة، وهذا الأمر قد جاء بسبب الطقس السيئ، وأعلنت بأنه سوف تكون أول حصة في تمام الساعة العاشرة صباحًا وعلى أن تبدءا أول حصة في الفترة المسائية في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك للمدارس الحكومية والمدارس الخاصة ومدار وكالة الغوث وأيضا الثقافة العسكرية، وعلى أن يكون أمر ثابت حتى يتم تغيره مرة أخرى من خلال الجهات المختصة.