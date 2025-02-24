“كله تمام يا زول بس اضغط هنا”.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني || وانت مرتاح في محلك

باتت إمكانية فتح حساب بنك الخرطوم عبر اإنترنت من أكثر اهتمامات الكثير من العملاء السودانيين داخل وخارج دولة السودان، وهذه الخدمة التي تم إطلاقها مؤخرا من قبل البنك، بغرض التسهيل على كل العملاء بإنهاء جميع الإجراءات وخدماتهم البنكية، من خلال السطور القادمة نقدم لكم متابعي موقع البديل الإخباري رابط فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم السوداني أون لاين وأبرز الشروط المطلوبة، إليكم كافة التفاصيل.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

وعن أبرز الخطوات الموضحة لفتح حساب بنك الخرطوم أمام جميع العملاء سواء كان للمقيمين أو المغتربين، فما عيك سوى اتباع الآتي:-

قم بفتح موقع بنك الخرطوم أو تنزيل تطبيق بنكك الحديث الخاص بالبنك.

بعدها قم بتسجيل الدخول إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالبنك.

ينبغي عليك تحديد اللغة الملائمة لك ايا كانت عربية أو لغة أجنبية.

بعد ذلك، ستتأهل قم بملء نموذج طلب فتح حساب بنكي جديد.

اضف كافة المعلومات المطلوبة الخاصة بالعميل الجديد في الأماكن المخصصة لذلك.

يجب إرفاق كل المستندات المطلوبة بشرط أن تكون واضحة.

الآن قم بالنقر على أيقونة “إرسال”.

سيتم ارسال رسالة للعميل تؤكد نجاح الطلب.

شروط فتح حساب ببنك الخرطوم

بينما هناك مجموعة من الشروط الواجب انطباقها على جميع المتقدمين أيا كان مقيمين أو مغتربين، وهذه الشروط تتلخص في التالي: