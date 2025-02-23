ما حقيقة تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين السعوديين لهذا الشهر؟ .. التأمينات تكشف

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية، موعد صرف رواتب المتقاعدين السعوديين، وأشارت الجهات المختصة بأنها سوف يتم صرفها لشهر مارس المقبل في الموعد المحدد المخصص من الهيئة في ذات كل شهر، كما أوضحت أيضا الهيئة بان في حالة وجود إجازات رسمية أو إجازات نهاية الأسبوع يتم صرف الرواتب الشهرية في اليوم السابق له، وذلك على أن يتم صرف جميع المبالغ المالية المخصصة في المواعيد المحددة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين السعوديين

أوضحت هيئة التأمينات الاجتماعية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين السعوديين في المملكة، والتي سوف تكون في يوم 28 من شهر فبراير الجاري، وعلى أن يكون هذا الراتب هو لشهر مارس المقبل، وقد أوضحت الجهات المختصة أيضا بأنه في حالة وجود أي إجازات رسمية أو إجازات لنهاية الأسبوع المطولة، سوف يتم تقديم موعد صرف الرواتب الشهري لكافة المواطنين السعوديين والمتقاعدين سوف يتم من خلال الحسابات الخاصة بهم على الفور.

شروط الحصول على رواتب التقاعد

يمكنكم الآن الحصول على رواتب التقاعد من خلال مجموعة مختلفة من الخطوات التي يجب أن يتم فعلها، وقد تتمثل في الأتي وهي: