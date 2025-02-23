سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأحد مع دخول شهر رمضان

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 23 من شهر فبراير 2025 داخل مختلف المحاجر والمحلات المعنية ببيع مواد البناء، جاء ذلك تزامنًا مع دخول شهر رمضان المبارك، فيما يمكنك التعرف على سعر الطن الواحد للحديد والأسمنت، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الحديد اليوم الأحد

جاءت أبرز التحديثات التي تمت على سعر الحديد في نهاية التعاملات اليومية، وفقًا لما يلي:-

وصل سعر طن الحديد من النوع “الاستثماري” إلى 36 ألف و866 جنيهًا.

فيما سجل سعر طن الحديد “شركة بيانكو” نحو 34 ألف جنيه للطن.

بالإضافة إلى أن حديد عز بلغ نحو 39 ألف جنيه.

نظر وصول سعر طن الحديد “بشاي” لـ 38 ألف جنيه.

كما أن سعر الحديد “مصر الوطنية” وصل إلى 38 ألف جنيه للطن.

أما بالنسبة لسعر طن الحديد من نوع “المعادي” بلغ نحو 36 ألف و 500 جنيه.

حديد “الكومي” سجل نحو 36 ألف جنيه.

وصل سعر الحديد “المراكبي” إلى 37 ألف جنيه.

حديد “عطية” بلغ نحو 36 ألف جنيه للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم

كما أن أسعار الأسمنت وفقًا لأخر تحديثات تمت عليها، مع الثبات الملحوظ في مختلف أسعار مواد البناء، وفقًا لما يلي:-