كل ما يعشقه الأطفال الآن في مكان واحد.. استقبل تردد قناة وناسة أطفال 2025 بجودة عالية على كل الأقمار الصناعية!!

تبحث الكثير من السيدات على تردد قناة وناسة وذلك حتى يتمكنوا من البحث عنها وتنزيلها على القمر الصناعي للبدء في تشغيلها للاطفال والاستماع بها، حيث، تعتبر هذه القناة من القنوات الأولى المفضلة للأطفال والتي تساعدهم على تنشيط مستوياتهم العقلية وتنشيط الجسم عن طريق ممارسة بعض الحركات والتمارين اليومية المعروضة على القناة، بالإضافة الى وجود سلسلة من الشخصيات الكرتونية المميزة التي تقوم بتعليم الأطفال العديد من أساسيات التفاعل الجديدة بالنسبة لهم.

تردد قناة وناسة أطفال 2025 بجودة عالية

بعد التحديثات الأخيرة لقناة وناسة وهي ما تعرف بقناة لولو الشطورة تم تشفيرها على أغلب الأقمار الصناعية، ولذلك يمكنك الآن تنزيلها على القمر الخاص بك بكل سهولة وذلك من خلال تدوين البيانات الآتي:

تردد قناة وناسة للأطفال على القمر النايل سات

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي العرب سات

في حالة امتلاكك للقمر الصناعي عرب سات فيلزم عليك في ذلك الوقت تغيير بعض البيانات حتى تظهر لك القناة بكل ووضح، واليكم البيانات جديدة لهذا القمر:

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أهم ما تتميز به قناة وناسة للأطفال 2025

قد يتساءل البعض ترى ما هي المميزات التي تدفع الكثيرين إلى تنزيل القناة والبدء في عرضها للأطفال بصورة يومية، وإليكم أبرز هذه المميزات: