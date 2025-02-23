“من هنا” كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2025.. وأبرز الشروط المطلوبة للاستفادة من الدعم

أيام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك، ولذلك بدأ الكثير من الأشخاص بالتساؤل عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، وذلك حتى يتمكنوا من البحث عن أسمائهم ومعرفة مدى قبولهم في الوجبة الأخيرة، حيث تعتبر الرعاية الاجتماعية من أهم صور الدعم المقدمة من قبل حكومة الدولة والتي تهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة وإعانتهم ماديًا على استكمال ظروف الحياة والقدرة على كفاية حاجتهم، واليكم المزيد من التفاصيل.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

يمكنك الآن ومن خلال بعض الخطوات الإلكترونية البسيطة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ومن أول هذه الخطوات ما يلي:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة مظلتي للخدمات الحكومية العراقية.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

سجل دخولك على الموقع وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بالانتقال إلى القائمة الرئيسية ثم اضغط على أيقونة الاستعلام عن أسماء المشمولين.

قم بتوضيح الرقم القومي والاسم الخاص بك ثلاثياً.

اضغط على ايقونة استعلام.

سوف تظهر أمامك الآن قائمة توضيحية لأسماء المشمولين في الرعاية يمكنك البحث عن اسمك بداخل القائمة.

شروق استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق 2025

حتى يتم قبولك داخل الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم من قبل المؤسسة يلزم عليك أولًا موافقة الشروط المطلوبة لذلك والتي تتمثل في الآتي: