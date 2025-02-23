“هنا” رابط رسمي فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين Bank of Khartoom في ثواني

تتصدر عمليات البحث بشكل كبير حول فتح حساب داخل بنك الخرطوم أون لاين، حيث إن هذه الخدمة تضمن كافة العملاء المقيمين والمغتربين، مما أضافها البنك أمامهم من أجل التسهيل عليهم في امتلاكهم إلى حساب بنكي، ناهيك عن أن الخدمة تسمح للعملاء بفتح الحسابات دون الحاجة إلى زيارة الفرع من أي مكان وفي أي وقت، فيما يكون ذلك إما على الموقع الرسمي للبنك أو من خلال تطبيق بنكك التي تم إتاحته أمام الجميع.

تفاصيل فتح حساب بنك الخرطوم

مع التحديثات المستمرة من قبل بنك الخرطوم، أصبحت خدمة فتح حساب بنكي أون لاين متاحة أمام الجميع، فيما يمكنك متابعة أبرز الخطوات التي تُشير إلى ذلك، ومن بينها الأتي:-

عليك فتح حساب بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

ثم يُرجى القيام باختيار اللغة المناسبة من الصفحة التالية من الموقع.

النقر على أيقونة “تسجيل عميل جديد”.

بعد ذلك ستتمكن من ملء استمارة فتح حساب داخل بنك الخرطوم.

قم برفع الوثائق المطلوبة والرسمية الخاصة بالعميل المتقدم.

مع إمكانية إدخال الرقم الوطني أو رقم جواز السفر في حالة إذا كان العميل مغترب.

كذلك فستتمكن من متابعة إجراءات فتح الحساب والنقر في النهاية على “إرسال”.

حساب بنك الخرطوم تطبيق بنكك

وأتاح بنك الخرطوم تطبيق بنكك، لسهولة القيام بفتح حساب جديد داخل التطبيق، فيما ستتمكن عقب فتحك للحساب من خلال التطبيق من إنهاء كافة الخدمات المصرفية والمالية، حتى أن هذه الخدمات يتم توفيرها أون لاين دون الحاجة إلى زيارة الفرع في أقل من دقائق معدودة، وهو ما يوفر الوقت والجهد اللازم على كافة العملاء.