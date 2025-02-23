طريقة سهلة لتحويل الأموال من إنستا باي.. مد فترة الإعفاء من رسوم التحويل

تطبيق إنستا باي من أبرز التطبيقات التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الماضية، نظير ما يقدمه من تسهيلات أمام العملاء بمختلف البنوك الحكومية والخاصة، حتى أن العديد من المواطنين المعنيين يتساءلون بشكل مستمر عن مدة إعفاء العملاء من دفع الرسوم الخاصة بالتحويلات اللحظية وكذلك التحويلات البنكية بالنسبة للأفراد، وعليه سنكشف لكم كافة التفاصيل حول هذا الموضوع خلال السطور التالية.

مدة إعفاء رسوم التحويل على إنستا باي

أوضح البنك المركزي المصري، أنه بداية شهر أبريل 2025 سيتم العمل على مد فترة الإعفاء من رسوم التحويل المعني بتطبيق إنستا باي ليكون من يوم 1 أبريل 2025 إلى يوم 30 من شهر يونيو 2025، مع تعديل قرار فرض الرسوم التي يتم إعلانه من قبل البنك، مشيرًا إلى أن مدة الإعفاء تستمر إلى 3 أشهر متتالية قابلة للتجديد، وهو ما يحفز ملايين العملاء بمختلف البنوك إنهاء الكثير من التحويلات المالية من خلال التطبيق سواء كانت اللحظية أو البنكية.

تحويل الأموال من إنستا باي

وأقر البنك المركزي المصري، أن قيمة الحد الأقصى لتحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باي للمعاملة الواحدة تبلغ نحو 70 ألف جنيهًا، فيما أن الحد الأقصى للتحويل اليومي يبلغ نحو 120 ألف جنيه، نظير أن الحد الأقصى للتحويل الشهري يصل إلى 400 ألف جنيه، فيما يتمكن كافة العملاء من إجراء التحويل عبر الدخول إلى التطبيق بإدخال الرقم السري، ومن ثم اختيار نوع التحويل ما إذا كان لحظي أو بنكي، فيما يمكنك تحديد المبلغ الراغب في تحويله والقيام بإدخال رقم الهاتف، حتى تتم عملية التأكيد.