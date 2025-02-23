مواصفات هاتف Vivo V50.. معالج جبار وشديد وشاشة AMOLED 120Hz.. هل يستاهل الشراء؟

قامت شركة فيفو بالإعلان عن اصدارها الجديد من هاتف vivi v50 هاتف جديد من نوعه يواكب جميع الإصدارات الحديثة للهواتف الأخرى، حيث يعتبر هذا الاصدار من الإصدارات المميزة في الفئة المتوسطة ذات السعر الاقتصادي والامكانيات العالية للغاية والتي يمكن الاعتماد عليها في أفضل ألعاب الفيديو القتالية بالإضافة إلى مساحة تخزينية عالية الجودة وأداء متطور، يمتاز هذا الهاتف بعدد كبيرمن المميزات التي تدفعك إلى شرائه وسوف نوضحها لكم في هذا المقال.

مواصفات هاتف vivo v50

يوجد العديد من المواصفات الداخلية والخارجية التي يلزم عليك معرفتها في هاتف vivo v50 أولاً قبل القيام بشرائه، ومن أول هذه المواصفات ما يلي:

تم تصنيع الهاتف كاملًا بخامات الزجاج اللاصقة مع حواف قوية مصنوعة من البلاستيك.

شاشة أنيقة ومسطحة تمامًا تحتوى على ثقب في الأعلى وحجم يصل إلى 6.6 بوصة.

مساحة داخلية عالية تصل الى 128 جيجابايت و 8 جيجا رام.

يأتي الهاتف بمكان لوضع شريحتي اتصال ولا يدعم كارت ميموري.

يوجد فلاش قوي Aura light لاستخدامه في اضاءة التصوير الليلي.

بطارية عالية الجودة بقوة 6000 امبير تدعم الشحن السريع، حيث يتم شحن البطارية بالكامل خلال 15 دقيقة فقط.

تدعم البطارية خاصة التفريغ البطيء.

يقدر وزن الهاتف بحوالي 199 جرام وهو ما يوفر لك هاتف خفيف لا يتسبب في إحداث أي عبأ.

الإصدار الجديد من هاتف vivo v50 مقاوم للماء والغبار.

سعر هاتف vivo v50

يتوفر الجوال في عدة دول مختلفة ولذلك تم تسعيره بالعملة الدولية وهو الدولار ويقدر بحوالي 405 دولار لهاتف 128 جيجابايت و 8 جيجا رام، بينما تصل نسخة 512 و12 جيجا رام إلى سعر 470 دولار، ويتوفر الهاتف بثلاث ألوان رئيسية هي اللون الرمادي والأحمر واللون الأسود.