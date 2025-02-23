حكومة العراق تُعلن بيان عاجل حول رواتب الموظفين والمتقاعدين

في ظل الاضطراب الكبير التي يشهده الموظفين والمتقاعدين داخل إقليم كوردستان، فأعلن قوباد طالباني، نائب رئيس الحكومة، عن إجراء حل المشكلات المعنية بالرواتب والعمل على اعتماد الموازنة العامة للدولة التي باتت محل تساؤل على مدار الفترة الماضية، مؤكدًا أن الحكومة تقوم بشكل دوري بتحديث لقائمة الرواتب وفق النظام البايومتري التي تم اعتماده داخل مدينة بغداد، بما يُشير ذلك إلى التأمين على كافة التخصيصات المالية للعام الجاري 2025.

حل مشكلات رواتب الموظفين في كوردستان

وأكد “طالباني” أثناء مشاركته في ندوة تحت مسمى “التعايش السلمي” أن حكومة كوردستان تعمل جاهدة من أجل تنظيم القائمة الخاصة بالرواتب وفق ألية حديثة ومعتمدة بالدولة، مع العمل على إرسال القائمة المُعدلة لبغداد، والالتزام بالإجراءات البايومترية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن المشاكل التي كانت خاصة بالبنية الإدارية تم العمل على حلها وضمان مطابقتها للمعايير، بحيث لا يواجه الموظفين أو المتقاعدين أي مشكلات في رواتبهم ومستحقاتهم المالية خلال الفترة الماضية.

أخر أخبار جهود المبذولة من قبل حكومة كوردستان

وضمن الجهود المبذولة من قبل حكومة إقليم كوردستان، فإنه تم إيجاد حلول فورية لحل هذه الأزمات مع استمرارية صرف الرواتب دون تأخير أو مواجهة أي مشكلة، ليؤكد “طالباني” أن الحلول المالية الخاصة بالرواتب والموازنة لم تكن إلا سوى جزءاً من المشكلات الخاصة بالموازنة العامة للدولة، فيما أنه سيتضمن استمرار صرف الرواتب وفقًا لألية منظمة ومعتمدة، بحيث لا تعود المشكلات الخاصة بالرواتب والمستحقات المالية بشكل عام داخل إقليم كوردستان.