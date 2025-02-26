نشط حسابك في دقائق باستمارة فتح حساب بنك أمدرمان الوطني 2025 اون لاين ويفتح حساب أوكاش بسهولة وأمان

يعتبر فتح حساب بنك أمدرمان الوطني 2025 أونلاين من الأشياء المهمة التي يبحث عنها كل مواطن سوداني خاصة في ظل التطور الرقمي الذي يتسارع مع مرور الوقت، حيث يسعى بنك أمدرمان إلى تقديم جميع الخدمات المصرفية بطريقة مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء، لذلك أطلق خدمة فتح الحساب عبر الإنترنت خلال الآونة الأخيرة وبالتالي يوفر للعملاء إمكانية إنشاء الحساب بسهولة وأمان دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع، كما أنه يوفر تطبيق أوكاش لتسهيل التعاملات المالية عبر الإنترنت.

فتح حساب بنك أمدرمان الوطني 2025

يؤكد بنك أمدرمان الوطني على توفير مجموعة من الخدمات المصرفية التي تساعد المواطنين على فتح الحساب بسهولة وذلك من خلال بعض الخطوات الإلكترونية، والتي تتم على النحو التالي:

التوجه إلى موقع بنك أمدرمان الوطني على الإنترنت.

الضغط على خيار فتح حسابي أو تسجيل جديد.

إدخال البريد الإلكتروني واختيار اللغة المفضلة لاستكمال إجراءات فتح الحساب.

إضافة رمز التحقق الذي يتم إرساله إلى بريدك الإلكتروني للتحقق من كونك بشريا.

تعبئة استمارة فتح الحساب الإلكترونية بالمعلومات بدقة.

إرفاق نسخة إلكترونية من بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر وإثبات محل السكن.

تحديد أقرب فرع من محل إقامتك لاستكمال بقية إجراءات فتح الحساب.

الضغط على زر إرسال لاستكمال فتح الحساب بعد التأكد من صحة البيانات.

فحص البريد الإلكتروني للتحقق من وصول رقم الطلب بعد مراجعة طلبك.

التوجه فور قبول الطلب إلى الفرع الذي اخترته لتوقيع المستندات واستلام رقم الحساب.

فتح حساب عبر تطبيق أوكاش

يوفر بنك أمدرمان بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني تطبيق أوكاش الذي تم إتاحته للهواتف المحمولة، حيث يتيح إمكانية الوصول إلى العديد من الخدمات المصرفية بشكل رقمي، ومن بينها: