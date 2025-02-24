“لينك شغال لتنشيط حسابك”.. استمارة إنشاء حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين من المنزل وتفعيله عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum

يبحث العديد من المواطنين في السودان عن استمارة إنشاء حساب في بنك الخرطوم 2025 من المنزل، حيث يعد بنك الخرطوم من أكثر البنوك التجارية شهرة في السودان، إذ يتميز البنك بتوفير عدد كبير من الخدمات من بين تلك الخدمات خدمة فتح حساب بنكي أونلاين من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى الفرع والانتظار لفترات طويلة في الطابور، علاوة على ذلك ذلك وفر البنك تلك الخدمة لجميع المواطنين المقيمين والمغتربين، لذا نجد أن بنك الخرطوم لديه صرافات آلية في جميع الأماكن، ويوجد للبنك عدة فروع في مختلف الدول مثل البحرين والإمارات العربية المتحدة.

استمارة إنشاء حساب في بنك الخرطوم 2025 أونلاين

يمكن لجميع المواطنين فتح حساب في بنك الخرطوم من خلال السير على مجموعة من الخطوات، وتلك الخطوات نستعرضها معكم في السطور القادمة:

في بداية الخطوات اذهب إلى موقع البنك الرسمي “بنك الخرطوم“.

الضغط على خيار تسجيل الدخول من خلال حساب جديد الموجود في القائمة الرئيسية.

إدخال كافة المعلومات المطلوبة في الحقول المخصصة بدقة كبيرة.

إرسال المستندات المطلوبة من صورة جواز السفر إذا كنت مغترب أو بطاقة الهوية الوطنية إذا كنت مقيم في السودان.

في النهاية قم بالنقر على أيقونة “تأكيد البيانات” بعد مراجعتها جيدًا.

ستتلقى رسالة عبر بريدك الإلكتروني بها رقم حسابك.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

كشف بنك الخرطوم عن مجموعة من الشروط التي لا بد أن تتوفر في كل العملاء: