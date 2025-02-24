رمضان على الأبواب.. تعالي أقولك طريقة عمل الفول المدمس بطعم حكاية وأقل مقادير

تريد الكثير من السيدات معرفة طريقة عمل الفول المدمس الذي يعتبر واحدًا من أفضل وأشهر الوصفات التي يمكن إعدادها على مائدة الإفطار في الأيام العادية، كما أنه يتم تناول هذه الوصفة في سحور شهر رمضان المبارك كما يعتبر من المأكولات الرئيسية على سفرة السحور، جدير بالذكر أن طريقة تحضيره سهلة جدًا وبسيطة ولا تتطلب مكونات كثيرة بل إن مكوناته موجودة داخل جميع المنازل، إضافة إلى أنه يمكن تحضيره بكل سهولة بنفس مذاق المحلات.

طريقة عمل الفول المدمس

انتشرت في الآونة الأخيرة الكثير من الطرق التي يمكن من خلالها إعداد الفول المدمس، ومن أبرز تلك الطرق هي وصفة نجلاء الشرشابي التي تميزت ببساطتها وأيضًا سرعة تحضيرها ومكوناتها الموجودة في كل منزل، وسوف نوضح المكونات اللازمة وطريقة عمل الفول المدمس فيما يلي:

نصف كيلو فول.

أربعة ملاعق كبيرة عدس أصفر.

ملعقتان فول مدشوش.

أرز.

عصير 2 ليمونة.

2 ثمرة طماطم.

فلفل رومي.

خطوات تدميس الفول

يمكن تدميس الفول بكل سهولة من خلال تنفيذ مجموعة من الخطوات البسيطة جدًا، التي سوف نوضحها بشكل مفصل في النقاط القادمة:

أولًا يتم نقع الفول في الماء لمدة تبلغ حوالي 4 ساعات على الأقل.

بعد ذلك يتم غسل الفول مرة أخرى جيدًا ويوضع داخل الدماسة ويرفع على النار.

ثم يترك الفول على نار هادئة حتى يصل إلى درجة الغليان.

في الخطوة التالية يتم إضافة الطماطم والعدس والأرز أو الفول المدشوش، ويترك الخليط حتى يصل لمرحلة الغليان مرة أخرى.

بعدها يتم عصر الليمون على الفول ويتم تهدئة النار حتى لا تكون قشرة الفول جافة.

أخيرًا أن ينضج الفول تمامًا يتم إطفاء النار عليه ويقدم لعائلتك مع الطحينة والسمنة البلدي.

كذلك يمكن تخزين الفول في أكياس بلاستيكية وحفظها داخل الفريزر لحين استخدامها في أي وقت، حيث يتم إخراجها من الفريزر وتسخينها على النار، ووضع الإضافات المفضلة إليك وتقديمها.