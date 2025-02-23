اعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182.. أحداث نارية ومشوقة تبدأ في هذا الموعد

اعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182 من أكثر الإعلانات التي أثارت شغف ملايين من المتابعين، خاصة وأن الإعلان يكشف الكثير من الأحداث المثيرة والمشوقة، بالإضافة إلى قدرة السيد عثمان في استرجاع قبيلته مرة أخرى، والتعرف على مكان السيدة بالا، وعليه فإنه وعقب اكتساب الشهرة الكبيرة التي حاز بها المسلسل، أصبحت عمليات البحث تتجه إلى موعد إذاعة الحلقة 182وتردد القنوات الناقلة للمسلسل، وفقًا لما نكشف لكم في مقال اليوم.

موعد إذاعة مسلسل عثمان الحلقة 182

عقب عرض الإعلان الخاص بمسلسل المؤسس عثمان، فإن الحلقة 182 من المسلسل سيتم بثها يوم الأربعاء القادم ف تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة ATV التركية الغير مترجمة للغة العربية، بينما تُعاد الحلقة ذاتها يوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة الفجر الجزائرية بحيث تكون مترجمة إلى اللغة العربية، وحتى يُشاهدها أكبر عدد من المتابعين وخاصة عشاق المؤسس عثمان.

تردد قناة الفجر الجزائرية

يمكن العمل على تنزيل التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية العارضة لمسلسل قيامة عثمان، وفقًا لما نص على النحو التالي:-

القمر الصناعي النايل سات.

بينما تردد القناة فهو 10796.

فيما أن استقطابها أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية

أما عن البيانات الخاصة بالتعرف على التردد الثاني لقناة الفجر الجزائرية، فإنها جاءت كما يلي:-