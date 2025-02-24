“برقم الهوية الوطنية”.. طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم عبر موقع bankofkhartoum 2025 وأرقام خدمة العملاء 

بدأ العديد من المواطنين في الوقت الراهن يبحثون عن طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم، حيث يمكنك الدخول إلى حسابك في البنك بأكثر من طريقة سواء من خلال الرقم الوطني أو رقم الهوية الوطنية، خاصة أن بنك الخرطوم قام بتوفير رابط إلكتروني يمكن من خلاله فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم، بالتالي أصبحت عملية دفع الفواتير والمصاريف تتم بكل سهولة، وأيضًا إرسال واستقبال الأموال من مختلف الأماكن.

خطوات فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين 2025

قام بنك الخرطوم بإطلاق رابط إلكتروني يمكن من خلال التسجيل بكل سهولة، وهذا الرابط كما هو متمثل على النحو التالي:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

الضغط على أيقونة “فتح حساب جديد”.

ملء البيانات الشخصية الخاصة بالعميل.

إرسال كافة الوثائق المطلوبة من جواز سفر أو الرقم الوطني مع تدوين توقيعك.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام الموضوعة من قبل البنك.

الضغط على خيار إرسال الطلب.

طرق التواصل مع بنك الخرطوم 2025

تتوفر مجموعة من الطرق التي يمكن استخدامها من أجل التواصل مع خدمة عملاء البنك، وذلك لأن عدد كبير من العملاء تواجههم بضعة مشاكل ويرغبون في الحصول على إجابات واضحة، وهذه هي جميع طرق التواصل مع البنك:

إذا كنت موجود داخل السودان يمكنك التواصل عبر رقم: 1913.

بينما إذا كنت من خارج السودان يمكنك التواصل على الرقم التالي: +249187040600.

وفي حالة كنت تريد التواصل من خلال رقم الواتساب: +249116001913.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التواصل عبر البريد الإلكتروني لبنك الخرطوم: info@bok.sd.

ومن الجدير بالذكر أن خدمة العملاء تكون متاحة على مدار اليوم للعملاء، وذلك من أجل تلبية جميع طلبات العملاء والرد على كل الاستفسارات التي يستفسر عنها العملاء.