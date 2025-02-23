Man City 0-1 Liverpool : القناة الناقلة مباراة مانشستر سيتي وليفربول في Premier League

القناة الناقلة مباراة مانشستر سيتي وليفربول، تنطلق الآن مباراة المان سيتى ضد ليفربول في إطار جولات الدوري الإنجليزي الممتاز ، والتي تنقل عبر قنوات بى إن سبورت الرياضية المشفرة ، والتي نعرض إليك جميع الترددات الحديثة للقانة لكى يمكنك متابعة مباراة اليوم بأفضل جودة من الصوت والصورة.

القناة الناقلة مباراة مانشستر سيتي وليفربول

بدأت الآن أحداث مباراة المان سيتى ضد ليفربول بمشاركة محمد صلاح في صفوف ليفربول وعمر مرموش في صفوف المان سيتى وهى المباراة التي ينتظره جماهير كرة القدم في مصر وانجلترا بشكل كبير ، والتى تعبر المواجهة الاولى بين نجوم المنتخب المصري، وتنقل المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت مصر والتي توافق السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قنوات بى ان سبورت 1.

مباراة مان سيتى ضد ليفربول

على ملعب الاتحاد اليوم يواجه المان سيتى وسط جماهيره ليفربول متصدر جدول الدوري الإنجليزي ، وتنقل المباراة بتعليق سعيد الكعبي على تردد قناة

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد 11013.

معدل الترميز : 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 3/2.

الجودة : HD.

تردد قناة بي ان سبورت 1 على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد : 10810.

معدل الترميز : 27500.

جودة : HD.

معامل تصحيح الخطأ : 2/3.

معدل الاستقطاب: عمودي.

إليك تشكيل الفريقين اليوم بعد إن بدأت رسميا على تردد قناة بى ان سبورت 1

تشكيل مان سيتى ضد ليفربول اليوم

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: يوشكو جفارديول- روبن دياش- ناثان آكي- عبدالقادر خوسانوف

خط الوسط: ماتيو كوفاتشيتش- نيكو جونزاليس- كيفين دي بروينه

الهجوم: جيريمي دوكو- فيل فودين- عمر مرموش

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي