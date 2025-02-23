ايه اللي حصل للدخان.. أسعار السجائر في المحلات

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار السجائر بشكل لحظي، نظر أخر زيادة واجهتها في الفترة الماضية، بالإضافة إلى أن أخر زيادة كانت في 5 نوفمبر 2024 بنسبة 12%، حتى أن ذلك جاء تطبيقًا مع التعديلات الضريبة المضافة، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث تم على سعر العلبة الواحدة في الأسواق التجارية.

أسعار السجائر اليوم

جاءت أبرز التحديثات الخاصة بأسعار السجائر في تعاملات اليوم الأحد، حيث إن الزيادة لم تتحرك منذ العام الماضي، بالإضافة إلى أن الاختلاف في العلبة يكون بشكل طفيف من محل لأخر، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر كيلوباترا نوع “سوفت كوين”: إلى 38.7 جنيه.

فيما أن كيلوباترا “سوبر” بلغ نحو 38.7 جنيه.

كما أن سعر كيلو مونديال “أحمر، أزرق” وصل إلى 38.7 جنيه.

وبلغ سعر البوكس 27.10 جنيهًا.

أما عن سعر علبة السجائر من النوع “فايسروي” وصل إلى 60 جنيهًا.

وبلغ سعر السجائر “بلاك” نحو 38.7 جنيه.

بالإضافة إلى أن السجائر من نوع “بوسطن” سجلت نحو 38.7 جنيه.

فيما أن سعر السجائر “ماتوسيان” سجلت نحو 38.7 جنيه.

هل توجد زيادة جديدة في أسعار السجائر؟

إلى وقتنا هذا فإن أخر تحديث على أسعار السجائر كانت من يوم 5 نوفمبر 2024، عقب ما صرح به رئيس شعبة الدخان إبراهيم إمبابي، بأن الزيادة جاءت بموافقة من وزارة المالية، ووصلت نسبتها إلى 12%، فيما أن التوقعات تؤول إلى عدم وجود زيادة جديدة خلال العام الجاري، ما دام الدولار لم يحدث به اضطراب كبير خاصة في حالة ارتفاعه.