الريدز يتقدم بثنائية الشوط الأول.. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومان سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي وترتيب الفريقين

يبحث الملايين في مصر والوطن العربي على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومان سيتي اليوم في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لمشاهدة الفراعنة ابناء مصر محمد صلاح وعمر مرموش وهم وجه لوجه في اولى المواجهات الخاصة فيما بينهم في الدوري الإنجليزي بعد انتقال الفتي الذهبي الشاب عمر مرموش إلى الدوري الإنجليزي مؤخرا في فترة الانتقالات الشتوية بناء على توصيات من المدرب العبقري جوارديولا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومان سيتي اليوم

اشتعلت العمليات البحثية خلال تلك الدقائق على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومان سيتي اليوم من قبل محبي وعاشقي كرة القدم في مصر وفي العديد من الدول والبلدان العربية الاخري العاشقة للدوري الإنجليزي بشكل عام والفرعون المصري محمد صلاح بشكل خاص الذي سيصطدم اليوم بطموح وأحلام زميله بالمنتخب عمر مرموش لاعب مان سيتي الجديد، حيث تذاع المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا على مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية القطرية المالكة الوحيدة والحصرية لبث مباريات الدوري الإنجليزي منذ عدة سنوات وتحديدا عبر قناة بين سبورت اتش دي 1، وكانت بعض الاخبار قد انتشرت عبر الشوسيال ميديا بأسماء قنوات مفتوحة ستنقل المباريات ولكن هذا الكلام عار تماما من الصحة ومجرد إعلانات مجانية لتلك القنوات.

مباراة ليفربول ومان سيتي

يدخل فريق ليفربول مباراة مان سيتي وهو يحمل في جعبته من النقاط 61 نقطة يتربع بهم على عرش بطولة الدوري الإنجليزي وبعيدا عن اقرب المنافسين ارسنال صاحب المركز الثاني بـ 8 نقاط كاملة، ويسعى الريدز اليوم لمواصلة الانتصارات على حساب فريق مان سيتي صاحب الأرض والجمهور للحفاظ على فارق النقاط بينه وبين منافسيه ولذلك فمن المتوقع أن يدفع المدير الفني للفريق بكامل قوته الضاربة من أول المباراة لحسمها مبكرا.

أما فريق مان سيتي فيدخل مباراة ليفربول وهو في مكانه لا يحسد عليها ولا تليق به، حيث يحتل المركز الرابع في ترتيب البطولة برصيد 44 نقطة وابتعد كثيرا عن المنافسة، ولذلك فيسعى اصدقاء جورديولا لضرب عصوفرين بحجرا واحد عن طريق تحقيق الفوز واستعادة الثقة ومصالحة الجمهور، مما سيجعل لاعبي المان سيقاتلون أمام الريدز لتحقيق ذلك الأمر.

نجح فريق الريدز في تسجيل هدفين في شباك فريق مان سيتي في الشوط الأول ليزيد من جراج وأوجاع بيب جورديولا ولاعبي مان سيتي وجماهيرهم الغاضبة بشدة من استمرار تذبذب النتائج، ونجح محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول وصناعة الهدف الثاني، والجميع ينتظر الآن إنطلاق الشوط الثاني للمباراة والمتوقع له أن يكون مشتعل.