BANK ELKHARTOUM بنك الخرطوم.. رابط وخطوات فتح حساب بنك الخرطوم برقم الهوية عبر الانترنت

مازال البحث قائم دون توقف على رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين برقم الهوية من قبل المواطنين في جميع المحافظات السودانية ومن المغتربين المقيمين في الدول العربية مثل مصر والسعودية والكويت والأردن واليمن وعمان ولبيا وتونس والعراق والجزائر ولبنان والإمارات وسوريا وغيرها من الدول الاخري والذين يريدون فتح حساب بنكي عن بعد من أجل التمكن من ارسال الاموال إلى اهلهم وأسرهم، حيث اتاح بنك الخرطوم تلك الخاصية منذ ما يقرب على شهر والتي نالت رضاء واعجاب عملائه ونجح في جذب قاعدة جماهيرية جديدة من المواطنين الذين لم يسبق لهم فتح حساب سابقا.

BANK ELKHARTOUM بنك الخرطوم

يعد بنك الخرطوم أحد أعرق واقدم البنوك في دولة السودان والذي تم افتتاحه اثناء الاستعمار الإنجليزي الذي كان يغزو اغلب دول العالم في ذلك الحين، حيث تم افتتاحه عام 1913 تحت أسم باركليز” وهو أحد أكبر البنوك في دولة انجلترا ليصبح ضمن سلسلة فروعه، وقد تم تغير اسم البنك مرارا وتكرارا مع مرور الاحداث والأيام حتى وان انتهى به المطاف إلى بنك الخرطوم وسمى بهذا الأسم عام 2008 بعد دمج بنك الإمارات والسودان ليحدثزيادة مهوله في رأس ماله ويصبح أقوي بنك في السودان.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم

في البداية يجب عليك الضغط هنا للدخول مباشرة إلى بنك الخرطوم. قم بكتابة رقم التحقق الموجود امامك للتأكد من انك انسان. ادخل بياناتك الشخصية بشكل سليم. ارفق الاوراق المطلوبة. وافق على الشروط واضغط على ارسال الطلب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم