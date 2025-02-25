“من بيتك سجل أون لاين”.. طرق فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 وشروط إنشاء حساب جديد 

يعتبر بنك الخرطوم واحد من أقدم المؤسسات المالية في السودان، حيث يقدم البنك مجموعة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، كما بإمكان العملاء من فتح أنواع مختلفة من الحسابات مثل الحسابات الجارية والتوفير والتمويل الشخصي وغيرها الكثير من الخدمات التي يقدمها البنك، ومؤخرًا قام البنك بإرجاع خدمة فتح حساب أون لاين مما ساعد المواطنين في توفير الوقت والجهد.

طرق فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025

طرق فتح حساب بنك الخرطوم كالآتي:

الطريقة الأولى: من خلال الموقع الرسمي للبنك

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم من خلال متصفح الإنترنت.

حدد اللغة التي تريد أن تكمل بها التسجيل سواء اللغة العربية أو الإنجليزية.

قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة.

ملء البيانات الأساسية من خلال كتابة المعلومات الشخصية مثل الرقم الوطني ورقم الهاتف والاسم بالكامل.

إرسال الوثائق المطلوبة من خلال تحميل صورة جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية، بالإضافة إلى إضافة التوقيع الخاص بك.

قبل تقديم الطلب لا بد من مراجعة البيانات والتأكد من صحتها ومن ثم الضغط على خيار “تقديم الطلب”.

الطريقة الثانية: من خلال تطبيق بنكك

في البداية لا بد من تحميل تطبيق بنكك عبر جوجل بلاي أو آب ستور.

سجل الدخول إلى التطبيق من خلال الضغط على أيقونة سجل الآن.

حدد طريقة التسجيل سواء باستخدام رقم الحساب المصرفي أو باستخدام رقم الهاتف المحمول الذي يصل خلاله رمز سري يتم إدخاله في الحقل المخصص.

شروط التسجيل في بنك الخرطوم أونلاين 2025

هناك مجموعة من الضوابط ينبغي اتباعها قبل فتح الحساب: