“اكسب ملايين برسالة واحدة”.. كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 وشروط الاشتراك مع مصطفى الآغا؟

الاشتراك في مسابقة الحلم تتم بمجموعة من الخطوات، حيث تقدم المسابقة مجموعة من الجوائز التي تقدر بملايين، حيث فاز العديد من الأشخاص بهذه الجائزة واستطاعوا تحقيق أحلامهم، ومن الجدير بالذكر أن تلك المسابقة تتميز بالمصداقية والشفافية، لذلك تعتبر هذه المسابقة واحدة من أضخم المسابقات العربية التي يقدمها مصطفى الأغا عبر قناة mbc، بالإضافة إلى ذلك فإن تقديم الجوائز يتم على مدار العام للمشتركين.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

يقدم الإعلامي الشهير “مصطفى الأغا” المسابقة الشهيرة عبر برنامج “صدي الملاعب”، وهذه هي خطوات الاشتراك:

الدخول الموقع الرسمي للحلم.

حدد الدولة التابع لها والتي ترغب الاشتراك من خلالها.

قم بإدخال رقم هاتفك النشط.

ومن ثم الموافقة على الشروط والأحكام التي أعلنتها المسابقة.

يمكنك الاشتراك أيضًا من الضغط على إرسال رسالة بها كلمة حلم أو “dream” عبر الرقم المرادف لبلدك.

ومن ثم الإجابة على جميع الأسئلة التي يتم إرسالها لك من أجل زيادة فرصتك في الفوز.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

توجد مجموعة من الشروط ينبغي الالتزام بها للراغبين الاشتراك في مسابقة الحلم، وهذه الشروط كما هي متمثلة على النحو التالي:

شرط أساسي أن يكون المشترك عربي الجنسية ومقيم في أحد الدول العربية.

لا يكون لديه أي صلة قرابة من قريب أو بعيد مع العاملين في القناة أو المسؤولين عن إدارة المسابقة.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح من أجل زيادة فرص فوزك.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

خصصت إدارة المسابقة لكل دولة رقم مخصص بها، وهذه الأرقام كما هي متمثلة على النحو التالي: