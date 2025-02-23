“هسّـــه أعـــرف الإمســاكيــة” إمساكية رمضان 2025 في العراق وأجمل عبارات التهنئة بشهر رمضان المبارك

إمساكية رمضان 2025 في العراق تعد من الأشياء الهامة التي يبحث عنها الكثيرين، يعتبر شهر رمضان المبارك من أهم الشهور في التقويم الإسلامي، حيث يتقرب المسلمون فيه إلى الله بالصيام والعبادات، ومع اقتراب رمضان 2025 يحرص المسلمون في العراق على معرفة مواقيت الصلاة والإمساك والإفطار لتنظيم أوقاتهم الدينية واليومية.

إمساكية رمضان 2025 في العراق

يتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 2025 في العراق يوم السبت 1 مارس 2025 وذلك بناءً على الحسابات الفلكية، ومع ذلك يجب التأكيد على أن التاريخ الفعلي قد يختلف بناءً على رؤية الهلال.

تتفاوت مواقيت الصلاة والإمساك والإفطار بين مدن العراق نظرًا لاختلاف الموقع الجغرافي، فيما يلي جدول يوضح مواقيت الصلاة لليوم الأول من رمضان في مدينة الموصل:

يوم السبت 1 مارس 2025: الفجر 5:15 صباحا، الشروق 6:46 صباحا، الظهر 12:27 مساءا، العصر 3:40 مساءا، المغرب 6:09 مساءا، العشاء 7:39 مساءا.

أجمل عبارات التهنئة بشهر رمضان

مع حلول شهر رمضان المبارك يتبادل المسلمون التهاني والتبريكات تعبيرًا عن فرحتهم بقدوم هذا الشهر الفضيل، فيما يلي بعض العبارات الجميلة للتهنئة: