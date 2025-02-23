“محمد صلاح VS عمر مرموش”.. القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب الاتحاد الذي سيكون مسرحًا للمواجهة النارية بين مانشستر سيتي وليفربول، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعتبر هذه المباراة واحدة من أقوى مواجهات الموسم، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز لتعزيز فرصه في المنافسة على لقب البريميرليج.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليفربول

تمتلك شبكة بي إن سبورتس القطرية، الحقوق الحصرية لبث وإذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي الجاري 2024-2025، وسيتم بث لقاء الليفر أمام المان سيتي مساء اليوم عبر قناة “beIN Sports HD 1” وبتعليق صوتي للمعلق علي سعيد الكعبي.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي وليفربول

سيخوض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ريكو لويس – خوسانوف – جون ستونز – جفارديول.

خط الوسط: نيكولاس جونزاليس – إلكاي جوندوجان – بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين – إيرلينغ هالاند – عمر مرموش.

أما آرني سلوت، فمن المتوقع أن يعتمد على التشكيلة التالية:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ألكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – كيرتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح – ديوغو جوتا – لويس دياز.

يدخل ليفربول المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما تمكن من حسم لقاء الذهاب بنتيجة 2-0، ما يمنحه أفضلية نفسية قبل لقاء الإياب، في حين يأمل مانشستر سيتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور للثأر من خسارته السابقة وتحقيق انتصار ثمين يعيده إلى طريق الانتصارات أمام غريمه التقليدي.