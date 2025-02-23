امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن وأبرز الأجواء والاحتفالات الرمضانية داخل الأردن

امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن تعد من الأشياء الهامة التي يبحث عنها المسلمين داخل الأردن، حيث يعتبر شهر رمضان من الأشهر الفضيلة التي ينتظرها المسلمون في جميع أنحاء العالم، حيث يمثل فرصة للتقرب إلى الله من خلال الصيام والصلاة والأعمال الصالحة، في الأردن يستعد المسلمون لاستقبال هذا الشهر المبارك بكل روحانية وإيمان، ويحرصون على متابعة إمساكية رمضان لمعرفة مواعيد الصلوات ووقت الإمساك والإفطار يوميًا.

امساكية شهر رمضان 2025 في الأردن

فيما يلي مواعيد الصلوات خلال أول أيام شهر رمضان في العاصمة الأردنية عمّان:

يوم السبت 1 مارس 2025: الفجر 5:10 صباحا، الشروق 6:35 صباحا، الظهر 12:25 مساءا، العصر 3:50 مساءا، المغرب (الافطار) 6:05 مساءا، العشاء 7:25 مساءا.

يوم الأحد 2 مارس 2025: الفجر 5:08 ص، الشروق 6:34 ص، الظهر 12:25 م، العصر 3:50 م، المغرب 6:06 م، العشاء 7:26 م.

يوم الاثنين 3 مارس 2025: الفجر 5:07 ص، الشروق 6:32 ص، الظهر 12:25 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:07 م، العشاء 7:27 م.

يوم الثلاثاء 4 مارس 2025: الفجر 5:05 ص، الشروق 6:31 ص، الظهر 12:25 م، العصر 3:51 م، المغرب 6:08 م، العشاء 7:28 م.

يوم الأربعاء 5 مارس 2025: الفجر 5:04 ص، الشروق 6:30 ص، الظهر 12:25 م، العصر 3:52 م، المغرب 6:09 م، العشاء 7:29 م.

موعد بداية رمضان 2025 في الأردن

بحسب الحسابات الفلكية من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 في الأردن يوم السبت 1 مارس 2025، لكن الموعد النهائي سيتم تحديده بناءً على رؤية الهلال الشرعية.

أهمية الإمساكية للمسلمين في رمضان

إمساكية رمضان تساعد الصائمين على الالتزام بمواعيد الصلاة، ومعرفة توقيت الإمساك قبل أذان الفجر وتوقيت الإفطار عند أذان المغرب، مما يسهل عليهم تنظيم عباداتهم وأوقاتهم خلال الشهر الكريم.

أجواء رمضان في الأردن

في الأردن يتميز شهر رمضان بأجواء روحانية خاصة، حيث تزدحم المساجد بالمصلين لأداء صلاة التراويح، وتنتشر موائد الرحمن لمساعدة المحتاجين، كما يحرص الأردنيون على إحياء العادات والتقاليد الرمضانية مثل تبادل الزيارات العائلية وإعداد الأطباق الشعبية الخاصة بهذا الشهر المبارك.