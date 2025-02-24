الموعد الأخير.. موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 46 Salah Addin الموسم الثاني والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق الدراما التركية بفارغ الصبر موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 46، حيث شهد هذا المسلسل إقبال كبير من قبل المتابعين في مختلف أنحاء العالم، حيث يتميز المسلسل بأنه يحكي قصة بطل صلاح الدين الأيوبي، هذا جعل المسلسل واحد من أبرز المسلسلات التركية التاريخية التي تروي حياة بطل عربي مسلم استطاع تحرير القدس وتوحيد المسلمين تحت راية الإسلام.

موعد مسلسل صلاح الدين الايوبي الحلقة 46 كاملة

يتساءل العديد من محبي الدراما التركية عن مواعيد عرض الحلقة 46 من مسلسل صلاح الدين الايوبي، حيث من المتوقع أن يتم عرض الحلقة الجديدة يوم الإثنين المقبل الموافق 24 فبراير 2025 عبر قناة تي آر التركية في تمام الساعة 8 مساءً القاهرة، بينما الساعة 9 مساءً يتم عرض المسلسل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وبالنسبة للمشاهدين العرب بإمكانهم متابعة الحلقة مدبلجة على قناة الفجر الجزائرية يوم الثلاثاء القادم الموافق 25 فبراير 2025، وذلك يكون في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ترددات القنوات الناقلة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 46

يمكنك متابعة الحلقات الحصرية من مسلسل صلاح الدين الأيوبي أول بأول من خلال القنوات التالية:

تردد قناة تي آر تي التركية على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11042/10796.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: أفقي.

الجودة : HD.

تردد قناة تي آر تي التركية على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11565.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات