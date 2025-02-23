نارية.. عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 182 في هذا الموعد على تردد القنوات الناقلة

استطاع مسلسل قيامة عثمان أن يتربع على عرش الأكثر مشاهدة وشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنه عقب الإعلان الثاني من المسلسل، فتُشير حلقة 182 من أنها ستكون نارية وتشويق كبير من قبل الأحداث التي يتم عرضها، وعليه سنتعرف معًا على موعد إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل وتردد القنوات الناقلة خلال السطور التالية.

متى إذاعة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 182

يتم عرض الحلقة 182 من مسلسل قيامة عثمان هذا الأسبوع وفي موعدها المعتاد ما لم يجد أي تغيرات تُشير إلى التأجير، فيما أن الحلقة يتم بثها يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر فبراير في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ويتم إعادة الحلقة يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً على قناة الفجر الجزائرية لتكون مترجمة إلى اللغة العربية، وبما يتمكن أكبر عدد من المتابعين من المشاهدة.

تردد قناة ATVالتركية

جاءت أبرز المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة ATVالتركية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قمر صناعي للقناة “النايل سات”.

بينما ترددها يكون “10796”.

حتى أن معامكمل الترميز للقناة “27500”.

فيما أن استقطابها يكون “عمودي”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 5/6.

تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية

أما عن البيانات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي، فجاء كما يأتي:-