الحكومة الجزائرية تحذر المواطنين وتطلق صلاحية العُطلة

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية في بيان لها اليوم الأحد الموافق 23 من شهر فبراير 2025 عن سقوط أمطار غزيرة على العديد من مناطق الولايات، مؤكدة أن حالة الطقس هذه تستمر إلى غد الإثنين 24 فبراير 2025، فيما حذرت جميع المواطنين بأخذ الحرص التام وعدم التجول كثيرًا في مثل هذه الأجواء الطقس الغير مألوفة، فيما أتاحت صلاحية العُطلة لمختلف الجهات والولايات المتأثرة بهذه الحالة من الطقس، وفي السطور التالية نكشف لكم باقي التفاصيل الخاصة بالطقس.

اضطراب في حالة الطقس بمختلف ولايات الجزائر

وأشارت مصالح الأرصاد الجوية، إلى أن منسوب المياه ارتفع بشكل كبير اليوم مما أدى إلى غلق بعض المناطق المتأثرة بهذه الحالة من الطقس، مؤكدة أن الجهات المختصة تبذل قصارى جهدها من أجل عدم مواجهة أي مشكلات تواجه المواطنين من حالة الطقس هذه، فيما أوضحت بأن الحالة من الطقس تستمر على مدار الفترة المقبلة، مع تقلبات كبيرة في الأجواء وتغيير في درجات الحرارة، التي تراوحت من 18 لـ 20 درجة داخل المناطق الساحلية.

انخفاض في درجات الحرارة

وأكدت مصالح الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في المناطق الداخلية تراوحت من 12 لـ 20 درجة مئوية، مضيفة أن سرعة الرياح ارتفعت بشكل ملحوظ بما وصلت إلى 30 كلم على الساعة، لكن المناطق الصحراوية تشهد حالة من الطقس المشمس الغير مؤثر بشكل كبير على سكان المنطقة، فيما أن درجات الحرارة تصل في هذه المناطق إلى 31 درجة مئوية، مع استمرارية تحديث البيانات الخاصة بالمصالح على مدار اليوم.