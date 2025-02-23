اتـاحـة فتح حساب بنكك بالرقم الوطني اون لاين :: فتح حساب بنك الخرطوم والدفع اونلاين اصبح سهــلا

أصبح الحصول على خدمة فتح حساب بنكك بالرقم الوطني من أهم الخدمات التي يحرص عدد كبير من المواطنين في السودان والمغتربين خارجها على تفعيلها وذلك حتى يتمكن الجميع من إجراء التحويلات المالية ودفع الفواتير بكل سهولة دون عناء أو مشقة، وإليكم أهم التفاصيل حول هذا الخبر في السطور التالية لهذا التقرير.

فتح حساب بنكك بالرقم الوطني

قام بنك الخرطوم باتاحة خدمة فتح حساب بنكك بالرقم الوطني وذلك لجميع العملاء الراغبين في فتح الحساب على الإنترنت دون الحاجة للتوجه إلى فرع البنك في أي مكان، ويمكن بكل سهولة تفعيل الخدمة من خلال تطبيق بنكك التابع للبنك وذلك باتباع الخطوات التالية:

يجب أولا تحميل التطبيق من متجر التطبيقات.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى الحساب.

بعد ذلك يجب اختيار أيقونة فتح حساب.

ثم يتم اختيار اللغة التي ترغب في استخدامها.

بعد ذلك تظهر على الشاشة عدة بيانات يتم تعبئتها والتأكد منها.

ثم يتم بعد ذلك القيام بوضع الأوراق والمستندات المطلوبة ورفعها.

وبعد ذلك يتم التأكد من صحة البيانات.

يجب مراجعة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ثم يتم النقر على أيقونة إرسال الطلب.

يتم الانتظار حتى يتم إرسال الرسالة التي تحتوي على رقم الحساب.

تحميل تطبيق بنكك

حتى تتمكن من تفعيل خدمة فتح حساب بنكك بالرقم الوطني يجب أن تقوم بتحميل تطبيق بنك، وذلك من خلال الخطوات التالية: