“تفعيل وضع المحارب الخفي”.. طريقة تفعيل وضع المحارب الخفي في لعبة فري فاير Free fire 2025 وأهم النصائح لتفعيل وضع المحارب 

مع التحديثات الدائمة للعبة تأتي عدة مزايا وإضافات تزيد من المنافسة، ولعل أبرز تلك المزايا وضع المحارب الخفي، والذي يعتبر واحد من أقوى الشخصيات التي يمكن استخدامها والاستفادة بكل المهارات المتوفر لديه، وكما نعلم أن لعبة فري فاير وصلت الفترة الماضية إلى نسبة تنزيلات مرتفعة، لذا نجد أن عدد كبير من اللاعبين يبحثون عن كل ما هو جديد بشكل مستمر، بخصوص المحارب الخفي فهو شخصية سرية داخل اللعبة يتميز بمجموعة من القدرات الخاصة مثل سرعة الحركة العالية، التخفي المؤقت، الهجوم بشكل مفاجئ دون اكتشافه من قبل الأعداء، كما بإمكان هذا المحارب من تغيير مجرى المعركة بفضل المهارات التي يتمتع بها.

كيفية تفعيل وضع المحارب الخفي في لعبة فري فاير 2025

يتم تفعيل وضع المحارب الخفي في لعبة فري فاير من الخطوات التالية:

قبل بدء اللعب لا بد من التأكد أنك على الإصدار الأخير، وذلك لأن بعض المزايا الجديدة لا تتوفر في الإصدارات القديمة.

قم بتجميع شظايا الطاقة المخفية من خلال فتح الصناديق أو عن طريق المهام اليومية أو عن طريق استبدال النقاط من داخل المتجر.

قم باستخدام الأكواد الخاصة بالمحارب الخفي من أجل تسريع عملية التفعيل وهذه الأكواد: مثل: كود التخفي المطلق`X9JH-GY52-BN7U’، وكود الدرع الخفي`Y4TG-PLK9-MVQ2’، بينما كود السرعة الخارقة هو`F2WA-SZX1-OPL8`.

نصائح مهمة عند استخدام كود التخفي

هناك بعض النصائح التي ستفيدك أثناء استخدام وضع المحارب الخفي وهي كالآتي: