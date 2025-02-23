خدمات هائلة.. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني عن بعد 2025 بكبسة زر

في ظل البحث المستمر من قبل المواطنين راغبي امتلاك حساب داخل بنك الخرطوم، فإن البنك أتاح الكثير من الخدمات المصرفية المختلفة، وكذلك تطبيق بنكك للتسهيل على كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين من أجل فتح حساب جديد، وعليه أصبح من السهل إمكانية القيام بفتح حساب جديد، وفقًا لمجموعة من الخطوات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

خطوات فتح حساب داخل بنك الخرطوم

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم فتح حساب داخل بنك الخرطوم بالرقم الوطني، والاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك، وفقًا لما يأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع بنك الخرطوم عبر الإنترنت والتأكد من أنه رسمي.

فيما يمكنك القيام بتسجيل الدخول أو النقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

كما ستتمكن من القيام باختيار خدمة “فتح حساب جديد”.

تحديد اللغة المناسبة.

فيما ستتأهل حينها من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

النقر مباشرة على أيقونة “إرسال الطلب”.

حتى تتلقى رسالة بنجاح فتح الحساب على رقم هاتفك.

خدمات الرد التفاعلي الصوتي

أتاح بنك الخرطوم بعض الخدمات التي تكون عقب الرد التفاعلي الصوتي، ومن بينها الأتي:-