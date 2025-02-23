الحقي قبل رمضان.. خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة في البيت بالجزائر 2025 والشروط المطلوبة

مازال العديد من السيدات في دولة الجزائر، يرغبن في التقديم بمنحة المرأة الماكثة بالجزائر بما يشمل كافة الولايات الجزائرية، حتى أن هذه المنحة تُساهم في توفير حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم أمام المتقدمات، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على الدعم شهريًا عقب الموافقة على طلب التقديم من قبل وزارة العمل والتشغيل في الجزائر، وعليه سنتعرف معًا على كافة الإجراءات المعنية بالتسجيل في المنحة.

خطوات التقديم في منحة المرأة الماكثة بالجزائر

وعن الخطوات الواجب توافرها في كافة راغبي التقديم في منحة المرأة الماكثة بالجزائر، وفقًا لما يلي:-

لابد من الذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عبر الإنترنت.

فيما يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات والمنح.

مع اختيارك لخدمة منحة المرأة الماكثة بالجزائر.

تحديد الولاية المقيم بها المتقدمة.

فيما ستتمكن من إدخال كافة المعلومات الخاصة بالمرأة المتقدمة في الجزائر.

لابد من الموافقة على كافة المعاير والأحكام المفروضة من قبل وزارة العمل والتشغيل.

أن تقدم المستندات المعنية بطلب القبول في المنحة.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القبول في منحة المرأة الماكثة بالبيت؟

وحددت وزارة العمل والتشغيل مجموعة من الشروط الهامة المعنية بطلب القبول في منحة المرأة الماكثة بالبيت داخل مختلف ولايات الجزائر، وفقًا لما يأتي:-