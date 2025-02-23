“رابط رسمي” فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بالرقم الوطني من الهاتف الان

زادت عمليات البحث بشكل كبير حول خدمة فتح حساب داخل بنك الخرطوم أون لاين، عقب إطلاق هذه الخدمة حديثًا من قبل البنك، بما أن البنك يوفر الكثير من الخدمات المصرفية المختلفة، والتسهيل على العملاء سواء من هم داخل أو خارج الدولة السودانية في إمكانية فتح الحساب سواء على الموقع الرسمي أو من خلال تطبيق بنكك المتوفر من قبل البنك، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بفتح الحساب.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي تقوم بفتح حساب بنك الخرطوم أون لاين لجميع العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، وفقًا لما يأتي:-

أن تتقدم إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي على الإنترنت.

فيما يمكنك اختيار اللغة المناسبة لكل عميل متقدم سواء العربية أو الأجنبية.

بعد ذلك ستتأهل من النقر على “تسجيل مستفيد جديد”.

قم مباشرة بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

مع التأكيد على صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القبول في فتح حساب بنك الخرطوم؟

وحدد بنك الخرطوم مجموعة من الشروط الهامة لكي يتم فتح حساب داخل بنك الخرطوم أمام كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، وفقًا لما يلي:-