سلطان الفتوحات.. مسلسل محمد الفاتح الحلقة 36 في هذا الموعد والقنوات الناقلة

تعرض الحلقة 36 من مسلسل السلطان محمد الفاتح هذا الأسبوع، بما تطور الأحداث بشكل كبير بعدما حدث في الحلقة الماضية، حتى أن المسلسل بشكل عام حقق نجاحات متتالية وأصبح يتربع على عرش الأكثر مشاهدة، فيما حظيى بشعبية كبيرة ومتابعين من مختلف أنحاء الدول العربية والأجنبية، وعليه فإن الحلقة الجديدة سيتم عرض غدًا الإثنين الساعة 8 مساءً، فيما تُعاد الحلقة ذاتها يوم الثلاثاء في تمام الساعة “9” مساءً يوم الثلاثاء، ويمكنك معرفة تردد القنوات العارضة للمسلسل، وفقًا لما نكشفه لكم في مقال اليوم.

القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح الان

يتم عرض الحلقة الجديدة من مسلسل السلطان محمد الفاتح غدًا الإثنين الموافق 24 فبراير على قناة TRT لتكون غير مترجمة إلى اللغة العربية، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

القمر الصناعي قناة TRT النايل سات.

بينما ترددها “11054”.

معامل الترميز لقناة TRT فهو “27500”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/5”.

استقطابها “عمودي”.

خطوات تثبيت القنوات الناقلة لمسلسل محمد الفاتح

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من متابعة الحلقة 36 من مسلسل السلطان محمد الفاتح، وفقًا لما يأتي:-