مفاجأة سعر الدولار اليوم الأحد بعد تثبيت سعر الفائدة

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 23 من شهر فبراير 2025 داخل مختلف البنوك الحكومية والخاصة، حيث إن متوسط سعر البيع سجل نحو 50.61 جنيه، بينما سعر الشراء بلغ نحو 50.59 جنيه، نظير أن ذلك جاء تزامنًا مع قرار لجنة السياسة النقدية بشأن تثبيت سعر الفائدة التي وصلت إلى 27.25% و28.25% الإيداع والإقراض على الترتيب.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

فيما جاءت أخر تحديثات تمت على سعر الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك العاملة بالدولة، وفقًا لما يأتي:-

وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي إلى 50.51 جنيه شراء، وللبيع 50.61 جنيه.

فيما أن سعر الدولار داخل بنك مصر سجل نحو 50.51 جنيه شراء، وبيع 50.61 جنيه.

أما عن سعر الدولار في بنك قناة السويس فسجل نحو 50.51 جنيه شراء، وللبيع 50.61 جنيه.

نظير وصول سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي لـ 50.59 جنيه شراء، وبيع 50.68 جنيه.

تحديثات العملة الأجنبية في تعاملات اليوم

وعن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار العملة الأجنبية أمام الجنيه في التعاملات اليومية، فجاءت كما يأتي:-