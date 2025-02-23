مفاجأة سعر الدولار اليوم الأحد بعد تثبيت سعر الفائدة

شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 23 من شهر فبراير 2025 داخل مختلف البنوك الحكومية والخاصة، حيث إن متوسط سعر البيع سجل نحو 50.61 جنيه، بينما سعر الشراء بلغ نحو 50.59 جنيه، نظير أن ذلك جاء تزامنًا مع قرار لجنة السياسة النقدية بشأن تثبيت سعر الفائدة التي وصلت إلى 27.25% و28.25% الإيداع والإقراض على الترتيب.
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
فيما جاءت أخر تحديثات تمت على سعر الدولار أمام الجنيه في مختلف البنوك العاملة بالدولة، وفقًا لما يأتي:-
- وصل سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي إلى 50.51 جنيه شراء، وللبيع 50.61 جنيه.
- فيما أن سعر الدولار داخل بنك مصر سجل نحو 50.51 جنيه شراء، وبيع 50.61 جنيه.
- أما عن سعر الدولار في بنك قناة السويس فسجل نحو 50.51 جنيه شراء، وللبيع 50.61 جنيه.
- نظير وصول سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي لـ 50.59 جنيه شراء، وبيع 50.68 جنيه.
تحديثات العملة الأجنبية في تعاملات اليوم
وعن التحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار العملة الأجنبية أمام الجنيه في التعاملات اليومية، فجاءت كما يأتي:-
- وصل سعر الدولار في بنك الكويت لـ 50.58 جنيه شراء، وللبيع 50.68 جنيه.
- فيما أن سعر الدولار داخل بنك الإسكندرية سجل نحو 50.54 جنيه للشراء، وللبيع 50.64 جنيه.
- أما بالنسبة لسعر الدولار في بنك الاستثمار العربي فسجل نحو 50.50 جنيه شراء، وبيع 50.60 جنيه.
- نظير وصوله داخل بنك المصرف المتحد لـ 50.50 جنيه شراء، وللبيع 50.60 جنيه.
- مع العلم أن التحديثات تُجرى على كافة الأسعار الخاصة بالعملات العربية والأجنبية على مدار اليوم.