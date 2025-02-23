اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 على منصة مظلتي الان

زادت معدلات البحث بشكل كبير حول اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة داخل محافظات العراق، حيث إن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يُعاني منها العالم، حتى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أكدت بأن الوجبة الأخيرة لم يتم الكشف عنها حتى الأن، وجاري العمل على إنهاء كافة المراجعات والطلبات المعنية بصدورها خلال الفتر المقبلة.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

هناك مجموعة من الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية عبر الإنترنت.

ثم يتم بعدها تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

مع اختيار إلى الوجبة التي عليها الدور.

فيما ستتأهل حينها من إدخال المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم.

مع تحديد المحافظة المقيم بها المواطن.

القيام بالنقر على أيقونة “بحث”.

حتى يتم الكشف عن كافة أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2025

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بالتقديم في الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المقدم شهريًا، وفقًا لما يأتي:-