اللي ببلاش تمنه غالي.. موعد عرض مسلسل فهد البطل في رمضان 2025 بطولة أحمد العوضي وتردد القنوات الناقلة

يؤدي الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل جديد يتم عرضه في شهر رمضان المبارك حيث قامت القنوات العارضة للمسلسل بالترويج له من خلال بث بعض المقاطع من المسلسل كما تم الترويج لها عبر الحساب الرسمي للنجم احمد العوضي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سنتعرف اليوم على مواعيد عرض المسلسل وأهم الأحداث المتوقعة في السطور القادمة فتابعونا.

موعد مسلسل فهد البطل

نجوم مسلسل فهد البطل تشويق الجمهور لمتابعة مسلسلاتهم الجديد حيث خرج عصام السقا والذي يشارك العواطف في بطولة المسلسل الجديد فهد البطل على منصة Watch it لتحفيز الجمهور على انتظار المسلسل حيث سيتم عرض المسلسل يوم الجمعة على Watch ويتم إذاعته يوم السبت علي قناة ON دراما كما أعلنت قناة DMC بعرضها للمسلسل خلال الأيام القادمة وأعلنت قناة cbc أن المسلسل سيكون من ضمن الخريطة الرمضانية للقناة ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن المواعيد الرسمية في الأيام القادمة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل فهد البطل

يتم إذاعة مسلسل فهد البطل علي عدد من القنوات والتي يأتي ترددها على النحو التالي:

تردد قناة ON

التردد: 11602

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الحياة

التردد: 12207

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة CBC

التردد: 11488

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة DMC

التردد: 12092

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

نجوم وأبطال مسلسل فهد البطل

المسلسل الرمضاني الجديد من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى حيث يجسد الفنان أحمد العوضي دور البطولة بشخصية فهد البطل، وذلك بالمشاركة مع مجموعة من نجوم الوسط الفني وهم أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، محمود البزاوي، حمزة العيلى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، أحمد ماجد، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم وغيرهم.

أحداث مسلسل فهد البطل

تدور أحداث مسلسل فهد البطل في إحدى القرى الصعيدية حيث شاب يعمل في إحدى مصانع الرخام تحدث له بعض المشاكل في طريق الذهاب الى القاهرة بعد أن يترك حبيبته الفتاة البسيطة وراءه وهي ميرنا نور الدين ولكن يقع في العديد من المشاكل في القاهرة التي تؤدي به إلى السجن.

موعد طرح أغنية «غول الأصول»

أغنية غول الأصول هي تتر الرسمي لمسلسل فهد البطل والذي ينتظرها الكثير من عشاق المسلسل وعشاق شخصية فهد حيث تم طرح الأغنية أول أمس في الساعة العاشرة كما تم الإعلان عنها من قبل نجم المسلسل أحمد العوضي.