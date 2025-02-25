هدايا وأسلحة لا تنتهي.. خطوات استرداد أكواد ببجي موبايل 2025 عبر موقع ميداس باي بطريقة مضمونة 100% واحصل على أسلحة فتاكة

يبحث لاعبي ببجي موبايل عن خطوات استرداد أكواد ببجي موبايل وأجدد الأكواد، وذلك لأن من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى مستويات مرتفعة، ولكن ينبغي توخي الحذر عند استخدام أكواد من مواقع غير معروفة قد تكون سبب في تعرضك للنصب أو الاحتيال، لذلك يبحثون اللاعبين عن الطريقة الأكثر أمانًا عند شحن الأكواد، وتعتبر لعبة ببجي واحدة من أشهر الألعاب الإلكترونية القتالية، بالتالي يبحث عشاق اللعبة باستمرار عن كل ما هو جديد خاصة الإصدارات التي يتم توفيرها كل فترة، وهذا ما سنوضح خلال هذا المقال بالتفصيل.

خطوات استرداد أكواد ببجي موبايل 2025

بإمكان مستخدمي اللعبة من استرداد أكواد ببجي موبايل بخطوات سهلة وبسيطة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الرسمي لميداس باي والخاص باستبدال الأكواد.

سجل الدخول إلى الموقع من خلال كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

الدخول إلى قائمة الأكواد المتاحة أمامك.

قم بكتابة الكود الذي تريد أن تستخدم في المربع المخصص.

في نهاية الخطوات قم بالضغط على خيار “استرداد”.

الانتظار حتى تحصل على المكافأة.

أحدث أكواد لعبة ببجي 2025 PUBG Mobile



إذا كنت ترغب في الحصول على أكواد لعبة ببجي لا بد من اتباعها من خلال السير على الخطوات التالية:

PUBGMBRAUC: كود استرداد المكافآت 4.

PUBGMBennyMoza2: كود استرداد المكافآت 2.

PUBGMBennyMoza1: كود استرداد المكافآت 3.

CMCKZBZBAW: الكود الخاص باسترداد قسيمة Sea Breeze Myth.

كيفية تحديث لعبة ببجي موبايل على أجهزة الآيفون 2025

بإمكان مستخدمي الآيفون من الحصول على آخر إصدار في لعبة ببجي من خلال السير على الخطوات التالية: