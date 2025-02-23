تابعوا أحداث الحلقة 46..موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

هناك مجموعة من المسلسلات التاريخية التي يبحث عنها المشاهد العربي حيث من أهمها مسلسل صلاح الدين الايوبي الذي يعتبر من الشخصيات التاريخية التي يحبها عدد كبير بسبب تحريره للقدس ومقاومة الصلبيين في معارك كثيرة لذلك سوف نوضح لكم موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الموسم الثاني على قناة TRT التركية وقناة الفجر الجزائرية الموسم الجديد.

موعد عرض مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

تحكي الأحداث عن طريقة فتح بيت المقدس وكيفية السيطرة على الدولة ومقاومة السلطان صلاح الدين الايوبي الصلبين حيث مسلسل صلاح الدين الايوبي من المسلسلات التاريخية المهمة التي نالت إعجاب محبي الشخصيات التاريخية حيث يعرض المسلسل في يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية على قناة TRT التركية كما يتم عرض المسلسل في يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة على قناة الفجر الجزائرية لذلك سوف نوضح لكم التردد الحالي للقناة الفضائية من أجل مشاهدة ومتابعة أحلى مسلسل تاريخي يحكي عن الدولة الأيوبية.

تردد قناة TRT التركية علي عرب سات

تقدم القناة الفضائية أروع المسلسلات التاريخية التركية التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة TRT التركية علي عرب سات كما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد للقناة الفضائية: 11565.

معدل الترميز للقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون: 3/4.

معامل الاستقطاب: أفقي.

الجودة للقناة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي نايل سات: