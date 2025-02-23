كن الفائز ب 1000.000 دولار..الاشتراك في مسابقة الحلم 2025 مع مصطفى الأغا بتلك الطريقة وحقق حلمك

مسابقة الحلم والفوز بمبلغ مليون دولار من الموضوعات الشيقة التي تزايد عليا البحث من خلال العديد من محبي برامج المسابقات العربية حيث نال برنامج الحلم مع المذيع المشهور مصطفى الأغا أعجاب الكثير من المتابعين والمشاهدين بسبب نجاح البرنامج في الأعوام الماضية لذلك سوف نوضح لكم طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكبرى مع المذيع مصطفى الأغا وهذا البرنامج تابع إلى قنوات mbc لذلك سوف نوضح لكم التفاصيل في مقال اليوم.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا

يرغب العديد من محبي برامج المسابقات الاشتراك في مسابقة الحلم التابعة إلى قنوات mbc لذلك سوف نوضح لكم كيفية التسجيل في مسابقة الحلم من أجل الفوز بالمسابقة الكبرى كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

في بداية الأمر لابد من تنزيل تطبيق برنامج الحلم أو إحضار الرقم المخصص للبلد التي تعيش فيها

يمكن الحصول عليه من الإعلانات التي تظهر على قناة mbc.

بعد ذلك قم بالدخول إلى الرسائل النصية على هاتفك المحمول.

ثم بعد ذلك أدخل كلمة “حلم” أو “Dream” في المكان المخصص لها.

أرسل الرسالة إلى الرقم المخصص لبلدك.

كما سوف تظهر لك رسالة توضح لكم نجاح التسجيل في مسابقة الحلم.

ما هي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2025

وضحت مسابقة الحلم مجموعة من الأرقام للاشتراك من داخل مصر أرسل كلمة حلم إلى 95658.

يمكن الاشتراك في دولة عمان برقم 90434 في مسابقة الحلم.

كذلك الاشتراك في مسابقة الحلم من لمملكة العربية السعودية عبر 755505 من شبكة زين.

كما يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم من دولة سوريا عبر رقم 1555

الإمارات العربية المتحدة يمكن الاشتراك عن طريق رقم 6070 فقط لا غير.

دولة الكويت يمكن الاشتراك عن طريق رقم 4141.

كذلك دولة البحرين يمكنكم الاشتراك عن طريق 94000.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم والفوز بالجائزة الكبرى