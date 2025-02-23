في إطار سعيها المستمر من اجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في العراق، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية لعام 2025 عبر منصتها الإلكترونية الحديثة “مظلتي” ويمثل هذا البرنامج خطوة هامة ضمن برامج الدولة التنموية التي تهدف إلى دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة، حيث يتم تقديم المساعدات المالية لمجموعة من المواطنين الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية صعبة وتأتي هذه المبادرة كجزء من التزام الحكومة العراقية بتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع فئات المجتمع. فيما يلي سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة على منصة مظلتي، يستطيع المتقدمون الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة لعام 2025 عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

أول خطوة هي الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة عبر الإنترنت.

يجب على المتقدم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به في حقول التسجيل لتتمكن من الوصول إلى الحساب الشخصي.

بعد تسجيل الدخول، يجب تحديد برنامج الرعاية الاجتماعية من قائمة الخدمات الإلكترونية المتاحة.

من خلال الخيارات المتاحة، يمكن للمستعلم تحديد رقم الوجبة التي يرغب في الاستعلام عنها.

على المستخدم تحديد اسم المحافظة التي ينتمي إليها المستفيد من هذه الخدمة.

ثم يجب إدخال البيانات الشخصية للمستعلم بدقة في الحقول المخصصة لذلك.

بعد إدخال البيانات بشكل صحيح، يتم الضغط على أيقونة “بحث” للاستعلام عن حالة الطلب.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية 2025

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على الدعم ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية 2025، ومن أبرز هذه الشروط: