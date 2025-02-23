برابط مباشر.. استعلم الآن عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية عبر منصة مظلتي بكل سهولة

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن توفير رابط إلكتروني جديد يتيح للمواطنين الاستعلام عن أسماء المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2025، وذلك عبر منصة مظلتي الرقمية ويعتبر هذا البرنامج من المبادرات التنموية المهمة التي تهدف إلى دعم الأسر الأكثر احتياجا، مما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم حرصا على تحقيق العدالة في توزيع المساعدات، حددت الوزارة مجموعة من الضوابط لضمان أن يصل الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ما يعكس التزامها بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

طريقة الاستعلام على أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية

أصبح بإمكان المواطنين الآن متابعة حالة طلباتهم للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية بسهولة تامة، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب الشؤون الاجتماعية أو الانتظار لفترات طويلة، حيث وفرت الوزارة خدمة إلكترونية عبر منصة مظلتي تتيح لهم الاستعلام عن حالة طلباتهم في أي وقت ومن أي مكان يمكن للمستفيدين إتمام هذه العملية باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي من خلال أي جهاز متصل بالإنترنت.

تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم إنشاؤها أثناء التسجيل.

من قائمة الخدمات المتاحة، اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

النقر على خيار الاستعلام عن الطلب.

تحديد رقم الوجبة التي يرغب المستعلم في معرفة حالتها.

اختيار المحافظة التي ينتمي إليها مقدم الطلب.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة.

الضغط على زر بحث، لتظهر النتيجة على الشاشة متضمنة حالة الطلب، سواء تمت الموافقة عليه أو كان هناك أسباب للرفض.

الشروط الأساسية للتسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معايير محددة يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، وذلك لضمان وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجا والأحق بالاستفادة من البرنامج.