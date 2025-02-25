أبهري عائلتك بألذ وصفات رمضان.. تردد قناة بانوراما فود 2025 علي نايل سات وعرب سات

ترغب الكثيرات من النساء خاصة المهتمين بمجال الطهي معرفة تردد قناة بانوراما فود 2025 الجديد لتثبيته على أجهزة الاستقبال الخاصة بهن، فمما لاشك فيه أن هذه القناة هي من أشهر القنوات التلفزيونية التي حققت نجاح كبير في مصر والوطن العربي، حيث تهتم بعرض برامج الطهي المتنوعة بشكل متواصل على مدار اليوم.

تردد قناة بانوراما فود 2025

يتاح الآن استقبال تردد قناة بانوراما فود 2025 الجديد على مختلف الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات والاستمتاع بجودة عالية الدقة من حيث الصوت والصورة، حيث تضم القناة كوكبة من كبار الشيفات المصريين والعرب، فمما لاشك فيه أن متابعة مثل هذه البرامج سوف تساعد المشاهد في تجهيز أفضل الموائد وتمكنه من تحضير أفضل الأطعمة والأطباق المتنوعة اللذيذة خاصة خلال شهر رمضان الكريم الذي لم يفصلنا عنه سوى أيام معدودة، ولمشاهدة هذا المحتوى إليك التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12342.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

جودة العرض: hd.

تردد قناة panorama food الجديد عرب سات

تحظى قناة panorama food بشعبية جماهيرية ضخمة من مختلف البلدان العربية، وذلك بفضل المحتوى المميز الذي تعرضه يومياً، حيث تحرص على تقديم كافة المأكولات بطرق عديدة من خلال المطابخ المختلفة، وفيما يلي إليك التردد:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11258.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

جودة العرض: hd.

تنزيل قناة بانوراما فود على التلفاز

يمكنك متابعة برامج الطبخ من خلال تحميل تردد بانوراما فود على الرسيفر باتباع التالي: