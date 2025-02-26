الخردة بكام.. سعر كيلو النحاس اليوم الأربعاء 2025/2/26 في بورصة المعادن وفقًا لآخر تحديث

استقر سعر كيلو النحاس اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025 بمعظم الأسواق، حيث يعد هذا المعدن عنصر هام في صناعة الأسلاك الكهربائية ومحركات السيارات، فلقد يتم استخراجه من القشرة الأرضية ونظراً لأهميته الكبرى يتأثر اقتصاد البلدان طبقاً له، فمن الجدير بالذكر أن سعره يختلف وفقاً لجودته ونوعه.

سعر كيلو النحاس اليوم في مصر

واصل سعر كيلو النحاس اليوم الأربعاء 26 فبراير الجاري ثباته الملحوظ، حيث تبذل الدولة قصارى جهدها من أجل توفير سعر عادل للمعادن الأساسية التي تدخل في العديد من الصناعات، وبسبب تذبذب الأحوال في المنطقة خلال الفترة الماضية ارتفعت بعض الأسعار بصورة ضخمة، وفقاً لما جاء نذكر لكم قائمة الأسعار:

يتراوح سعر النحاس الأحمر الخردة بين 330 لـــــــــ 350 جنيه للكيلو.

سجل سعر النحاس الأحمر الناعم في الأسواق نحو 554 جنيه للكيلو.

بلغ سعر النحاس الأحمر الصامت نحو 548 جنيه للكيلو.

بلغ سعر النحاس الأحمر اللامع نحو 550 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر النحاس المخلوط بين 245 لـــــــــ 278 جنيه للكيلو.

يتراوح سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة بين 200 لـــــــــــ 220 جنيه.

سعر طن النحاس في الأسواق

مما لا شك فيه أن أسعار المعادن في الأسواق تعتبر إحدى المؤشرات الهامة الخاصة باقتصاد كل دولة، وبفضل خواص معدن النحاس الفيزيائية التي يحملها يحتل مكانة عالية لدى الخبراء، وفقاً لما جاء نذكر لكم سعر طن النحاس بمختلف أنواعه اليوم: