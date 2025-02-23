“الخدمة متاحة يـــــزول” فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني اونلاين واهم الشروط اللازمة bankkhartoum.com

فتح حساب بنك الخرطوم، أصبحت الخدمات المصرفية الإلكترونية من أهم الخدمات الحديثة التي تساهم في تسهيل حياة الأفراد حيث أنها تمكنهم من إجراء معاملاتهم المالية بشكل سريع وآمن، من بين البنوك التي تقدم هذه الخدمات المتطورة في السودان هو بنك الخرطوم الذي يعد واحدا من أبرز وأهم المؤسسات المالية التي توفر إمكانية فتح الحسابات البنكية اونلاين باستخدام الرقم الوطني دون الحاجة للذهاب إلى الفرع وفي مقالنا هذا سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين بالرقم الوطني وما هي الشروط المطلوبة فتابعوا.

الشروط المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني

تعتبر خدمة فتح الحساب اونلاين عبر الرقم الوطني إحدى الخدمات الحديثة التي أتاحها بنك الخرطوم للعملاء، هذه الخدمة تمكن الأفراد من فتح حساب بنكي جديد بكل سهولة دون الحاجة للتوجه إلى فرع البنك مما يوفر الوقت والجهد ولكن وفقا لبعض الشروط المطلوبة وهي:-

من أهم الشروط هو أن يكون لدى العميل رقم وطني ساري المفعول.

كما لابد أن يكون العميل قد بلغ السن القانوني لفتح حساب بنكي وهو 18 عام أو أكثر.

كما يجب على العميل قراءة والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بخدمة فتح الحساب.

كما يجب تحميل مستندات إضافية مثل صورة واضحة لبطاقة الرقم الوطني أو أي مستند آخر يثبت هويته.

كما يجب إيداع مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه سوداني.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني