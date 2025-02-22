“نشط حالا يزول” رابط فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني والشروط المطلوبة Bank Khartoum.com

فتح حساب بنك الخرطوم، بفضل التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم أصبح من السهل الحصول على الخدمات المصرفية، ويعتبر بنك الخرطوم واحدا من أهم وأكثر البنوك الرائدة في السودان التي تتيح لعملائها فتح حساب بنكي باستخدام الرقم الوطني عبر الإنترنت، هذه الخدمة سوف تساهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات المصرفية اليومية كما سوف تمنح الأفراد الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية دون الحاجة للذهاب إلى الفروع البنكية، وفي هذا المقال سوف نوضح خطوات فتح الحساب مع توضيح الشروط المطلوبة.

الشروط لفتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني اونلاين

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني اونلاين هو خدمة جديدة تتيح للمواطنين فتح حساب بنكي بسهولة وسرعة عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني طبقا للشروط التالية:-

يجب أن يمتلك للعميل رقم وطني ساري المفعول وجنسيته سودانية وعمره 18 عاما أو أكثر.

يجب على العميل الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك قبل إتمام عملية فتح الحساب.

إيداع في الحساب 10 آلاف جنيه سوداني.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني اونلاين