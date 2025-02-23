“NOW يا زوول” رابط استمارة فتح حساب بنك الخرطوم اونلاين في 5 دقائق بـدون مصاريف bankofkhartoum.com

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 من أهم الأشياء التي يبحث عنها السودانيين، حيث قام بنك الخرطوم بالإعلان عن تسهيل عملية فتح الحسابات المصرفية إلكترونيا وذلك باستخدام الرقم الوطني كما أن هذه الخدمة متاحة للعملاء داخل وخارج السودان وتوفر وصولاً سهلاً وآمناً للخدمات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفروع.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025

يوجد مجموعة من الشروط لكي تتم عملية فتح الحساب بنجاح وهي:

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السودانية.

تقديم بطاقة هوية وطنية سارية أو جواز سفر ساري.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

خطوات فتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني

لفتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت، اتبع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي للبنك.

اختر فتح حساب جديد.

املأ البيانات المطلوبة (الرقم الوطني، الاسم، الهاتف، البريد الإلكتروني).

حمّل صورة واضحة من الهوية الخاصة بك.

وافق على جميع الشروط والأحكام.

أرسل الطلب.

ستتلقى رسالة تأكيد برقم حسابك بعد موافقة البنك.

فتح الحساب عبر تطبيق “بنكك”

يمكن لجميع العملاء استخدام تطبيق بنكك لفتح الحساب بدلاً من الموقع الإلكتروني وذلك باتباع الخطوات التالية:

حمّل التطبيق من خلال جوجل بلاي للهواتف الأندرويد أو آب ستور لهواتف الآيفون.

افتح التطبيق وانقر على “التسجيل الآن”.

أدخل الرقم الوطني والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

حمل صورة من هويتك.

اتباع كافة التعليمات لكي يتم فتح الحساب بنجاح.

مميزات فتح حساب بنك الخرطوم

هناك بعض المميزات التي أتاحها بنك الخرطوم لجميع العملاء بعد فتح الحساب وهي: