بسرعة يـــــزول.. فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني بدون زيارة الفرع اونلاين bankak 

فتح حساب بنك الخرطوم، في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي تشهده جميع المجالات أصبحت الخدمات المصرفية الإلكترونية أحد أبرز التطورات التي تقدمها البنوك لتسهيل الخدمات على عملاءها، ومن بين هذه البنوك يبرز بنك الخرطوم كأحد المؤسسات المصرفية الكبرى في دولة السودان حيث أتاح البنك مؤخرا لعملائه إمكانية فتح حساب بنكي بسهولة عبر الإنترنت باستخدام الرقم الوطني مما يوفر الوقت والجهد عليهم وهذا ما سنوضحه في المقال فتابعوا.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني

تتيح خدمة فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني اونلاين للعملاء الجدد إمكانية إنشاء حساب مصرفي في البنك بدون الحاجة للذهاب إلى فرع البنك، وجات الخطوات كالتالي:-

في البداية يجب زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

بعد الدخول إلى الموقع يبحث العميل عن خدمة فتح الحساب عبر الإنترنت والتي ستكون ظاهرة بوضوح على الصفحة الرئيسية.

ثم يقوم العميل بتعبئة النموذج المتاح على الموقع ويشمل ذلك إدخال البيانات الشخصية مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وغيره.

ثم يقوم بتحميل المستندات المطلوبة.

يعد الانتهاء اضغط على إرسال الطلب.

سيقوم البنك بإرسال إشعار تأكيد عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف به تفاصيل الحساب الجديد.

الشروط المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني