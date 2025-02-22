حـــ182 كــامــلة Kuruluş Osman.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182 الموسم السادس على تــردد قناة الفجر

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 182 الموسم السادس تعد من أهم الحلقات التي ينتظرها المشاهدين حول العالم، يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي تحظى بمتابعة واسعة في العالم العربي، يستمر المسلسل في موسمه السادس بتقديم أحداث مشوقة ومليئة بالتحديات التي تواجه المؤسس عثمان في سعيه لتأسيس الدولة العثمانية.

المؤسس عثمان الحلقة 182 الموسم السادس

في الحلقة 182 تتصاعد الأحداث مع استمرار الصراعات الداخلية والخارجية التي تهدد استقرار قبيلة الكاي، يواجه عثمان تحديات جديدة من الأعداء المتربصين به، بالإضافة إلى الخيانات التي تظهر من داخل القبيلة، يظهر الإعلان الترويجي للحلقة مفاجآت عدة أبرزها نجاة السيدة بالا من حادث الحريق حيث كانت محتجزة لدى صوفيا التي تسعى للحصول على معلومات حول تحركات عثمان، هذا التطور يضيف بعدًا دراميًا جديدًا للأحداث ويزيد من حدة التوتر والتشويق لدى المشاهدين.

تردد قناة ATV التركية

يُعرض المسلسل على قناة ATV كل يوم أربعاء في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا.

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11628

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

تقوم قناة الفجر الجزائرية بإعادة بث الحلقة مترجمة إلى العربية كل يوم خميس في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو: